Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых НПЗ после ударов дронов, - Reuters

Как отмечается, количество мощностей, простаивавших в результате атак, снизилось с 14% до около 10% в конце марта.

После того как 2 апреля был нанесен удар по заводу "Танеко", не было никаких сообщений об успешных атаках на российские крупные нефтеперерабатывающие заводы. Россия быстро восстанавливает свои нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на трудности с получением западных технологий.

Это касается Рязанского завода, принадлежащего "Роснефти", который вернул в эксплуатацию установки первичной переработки нефти CDU-4 и главную установку CDU-6. Также вернули в эксплуатацию установки Куйбышевского НПЗ, который ремонтирует CDU-4, установку CDU-5, и ранее остановленную на техническое обслуживание установку CDU-6.

По подсчетам Reuters, общая мощность российской первичной перерабатывающей нефтепереработки, которая простаивала через беспилотники, сократилась до 90 500 тонн в сутки с примерно 123 800 тонн в сутки ранее.

Однако, в целом, совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 млн тонн в апреле (по сравнению с 4,1 млн тонн в марте).