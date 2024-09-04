Россия меняет ракетную тактику и будет повышать градус эскалации, - Подоляк

Он отметил, что у России есть возможность обстреливать всю территорию Украины, независимо от того, где находится тот или иной социальный, гражданский, военный объект или объект критической инфраструктуры.

"То есть в России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы ни сообщали о том, что будет атака или там в том или ином направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считаны не минуты, а секунды. То есть, это полторы минуты, две и так далее. Это предотвратить можно, только если мы достроим систему противоракетной обороны, тотальную систему. Особенно в восточных и юго-восточных регионах", - сказал Подоляк.

Он отметил, что для защиты против баллистики нужно, чтобы ПВО базировалась на системах Patriot или NASAMS, эффективно работающих именно против такого типа ракет.

По мнению советника руководителя ОП, тогда индекс уничтожения может быть увеличен до 90-95%.

"Это первое. То есть здесь понятно, что нужно делать, в чем есть дефицит. И понятно, что искать виновных среди украинцев - это нонсенс. И на это как раз рассчитываются такого типа геноцидные удары. И здесь я перехожу ко второй составляющей. Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия сознательно наносит удары по местах, где есть интенсивная жилая застройка, центр города или социальные объекты. Цель врага - вызвать шоковое состояние у населения.

"Опять же, чтобы мы начали эти разборки кто в чем виноват и можно ли это предотвратить. То есть тактика абсолютно сознательная. Они уже не говорят, что атакуют какие-то объекты военные и так далее. Они откровенно уже говорят, что бьют по гражданскому населению. Почему эта тактика возможна сегодня? Потому что международной юрисдикции не существует, к сожалению, - заявил советник руководителя ОП.

По его словам, одним из примеров тому является визит Путина в Монголию, которая является подписантом Римского устава, но не выполнила ордер МКС.

"Таким образом, сегодня должны зафиксировать, что, к сожалению, РФ будет повышать градус эскалации именно по отношению к международному праву и гражданскому населению Украины. Потому что других инструментов влияния на ситуацию в России нет", - подчеркнул Подоляк.