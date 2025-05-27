Россия меняет направление удара: в ISW предупредили о новой угрозе

Переброска подразделений из Донецкой области к границам Сумской области может свидетельствовать о новой военной стратегии российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что недавнее требование президента России Владимира Путина о создании российскими войсками "буферной зоны" вдоль межгосударственной российско-украинской границы, а также постоянные усилия по полному захвату территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, игнорируют имеющиеся ограничения России и подчеркивают намерение Путина расширить свои территориальные претензии.
В отчете сослались на информацию украинского военного аналитика Константина Машовца. В понедельник, 26 мая, он отметил, что военное командование РФ недавно передислоцировало подразделения 752-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Московский военный округ) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) для усиления российской группировки, ведущей наступление на север Сумской области.
По словам Машовца, подразделения 200-й мотострелковой бригады действуют вблизи украинского села Владимировка (к северу от города Сумы) и в селе Гордеевка (непосредственно к северу от Владимировки, на территории России). В то же время, подразделения 752-го мотострелкового полка действуют в направлениях Боровой (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область) как минимум с середины 2024 года.
В ISW отметили, что с середины 2023 года фиксировали участие подразделений 200-й мотострелковой бригады в боевых действиях на направлении Бахмут - Часов Яр, которое является приоритетным для российского командования.
Институт также получал сообщения о присутствии россиян в Часовом Яру по состоянию на 6 мая. Сейчас эксперты не имеют дополнительных подтверждений о деятельности этих подразделений в северной части Сумской области, но будет следить за дальнейшими сообщениями.
Ранее аналитики отмечали, что неспособность российских войск прорвать украинскую оборону к западу и юго-западу от Часового Яра, подрывает способность России готовить масштабные наступательные действия против города Константиновка и более широкой украинской оборонительной линии.
В Институте не исключают, что передислокация войск из района Часового Яра свидетельствует о том, что российское командование может планировать отсрочку наступления на Константиновку. Это подтверждает текущую оценку ISW: Россия пока не имеет достаточных оперативных резервов для одновременного ведения наступательных действий в нескольких направлениях.
"Решение командования РФ отвести войска с этого направления, может свидетельствовать о намерении одновременно продолжать продвижение в Донецкой области и создать буферную зону на севере Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Командование может считать, что в северной части Сумской области российские войска имеют больше шансов достичь значительного продвижения, чем у Часового Яра", - говорится в отчете.
Ранее в ISW предполагали, что Путин, вероятно, намерен использовать буферные зоны на севере Сумской и Харьковской областей для оправдания расширения своих территориальных претензий на украинские земли за пределами традиционных претензий на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
Россияне взяли под контроль четыре села в Сумской области
Источник: Карта войны DeepState (deepstatemap.live)
На прошлой неделе Путин инициировал встречу с российскими чиновниками, в ходе которой озвучил идею создания "буферной зоны" шириной не менее 25 километров в северной части Сумской области.
Хотя подробностей он не привел, пропагандистские СМИ РФ предположили, что речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях, которые граничат с Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины.
Позже депутат Госдумы Виктор Соболев, который входит в комитет по обороне, заявил, что эта "буферная зона" якобы должна охватывать территории не менее шести украинских областей.
25 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Путин якобы имел в виду захват практически всей территории Украины.
Тем временем российские войска уже захватили четыре приграничных села на северо-восток от города Сумы.
Отметим, что в мае 2024 года российский диктатор приказал создать буферную зону на севере Харьковской области.
Подробнее о том, сколько раз Путин возвращался к теме "буферных зон" и как на это реагировала Украина - читайте в материале РБК-Украина.
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