Россия меняет направление удара: в ISW предупредили о новой угрозе

Отмечается, что недавнее требование президента России Владимира Путина о создании российскими войсками "буферной зоны" вдоль межгосударственной российско-украинской границы, а также постоянные усилия по полному захвату территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, игнорируют имеющиеся ограничения России и подчеркивают намерение Путина расширить свои территориальные претензии.

В отчете сослались на информацию украинского военного аналитика Константина Машовца. В понедельник, 26 мая, он отметил, что военное командование РФ недавно передислоцировало подразделения 752-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Московский военный округ) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) для усиления российской группировки, ведущей наступление на север Сумской области.

По словам Машовца, подразделения 200-й мотострелковой бригады действуют вблизи украинского села Владимировка (к северу от города Сумы) и в селе Гордеевка (непосредственно к северу от Владимировки, на территории России). В то же время, подразделения 752-го мотострелкового полка действуют в направлениях Боровой (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область) как минимум с середины 2024 года.

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В ISW отметили, что с середины 2023 года фиксировали участие подразделений 200-й мотострелковой бригады в боевых действиях на направлении Бахмут - Часов Яр, которое является приоритетным для российского командования.

Институт также получал сообщения о присутствии россиян в Часовом Яру по состоянию на 6 мая. Сейчас эксперты не имеют дополнительных подтверждений о деятельности этих подразделений в северной части Сумской области, но будет следить за дальнейшими сообщениями.

Ранее аналитики отмечали, что неспособность российских войск прорвать украинскую оборону к западу и юго-западу от Часового Яра, подрывает способность России готовить масштабные наступательные действия против города Константиновка и более широкой украинской оборонительной линии.

В Институте не исключают, что передислокация войск из района Часового Яра свидетельствует о том, что российское командование может планировать отсрочку наступления на Константиновку. Это подтверждает текущую оценку ISW: Россия пока не имеет достаточных оперативных резервов для одновременного ведения наступательных действий в нескольких направлениях.

"Решение командования РФ отвести войска с этого направления, может свидетельствовать о намерении одновременно продолжать продвижение в Донецкой области и создать буферную зону на севере Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Командование может считать, что в северной части Сумской области российские войска имеют больше шансов достичь значительного продвижения, чем у Часового Яра", - говорится в отчете.

Ранее в ISW предполагали, что Путин, вероятно, намерен использовать буферные зоны на севере Сумской и Харьковской областей для оправдания расширения своих территориальных претензий на украинские земли за пределами традиционных претензий на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

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Источник: Карта войны DeepState (deepstatemap.live)