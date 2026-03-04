Россия меняет ключевые цели массированных ударов по Украине, - ISW

"Переход России к новому набору целей является признанием того, что ее зимняя ударная кампания 2025-2026 годов не достигла своих целей", - отметили в ISW.

Аналитики подчеркивают, что Россия, вероятно, сможет изучить уроки, полученные во время зимних ударов по энергетике, для будущих ударов по водной инфраструктуре, особенно учитывая, что обе системы советской эпохи содержат ограниченные, но критические уязвимости.

Прошлая зима показала, что при ряде обстоятельств российские беспилотники могут такую инфраструктуру повредить или уничтожить, несмотря на их небольшую полезную нагрузку.