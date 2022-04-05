США направить в Україну новітні винищувачі танків Switchblade 600, - Bloomberg

Пентагон планує замовити й відправити в Україні 10 безпілотників новітньої моделі Switchblade. Нове озброєння є частиною військової допомоги нашій країні у розмірі 300 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg .

Нова ж модель вироблена компанією Simi Valley здатна пролетіти 39 кілометрів й перебувати в повітря протягом 40 хвилин перед атакою. Оператор використовує планшетну систему керування вогнем й здатний управляти ракетою вручну. Вага ж дрону становить 54,4 кілограма. Апарат обладнаний протитанковою боєголовкою, яка призначена для знищення або виведення з ладу бронетехніки.

Ще 16 березня Білий дім заявив про поставку 100 безпілотників Switchblad-300 вартістю 800 млн доларів.

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