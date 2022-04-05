ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США направить в Україну новітні винищувачі танків Switchblade 600, - Bloomberg

Новость на русском →
Вівторок 05 квітня 2022 18:04
США направить в Україну новітні винищувачі танків Switchblade 600, - Bloomberg Фото: США направить в Україну новітні винищувачі танків Switchblade 600 (AeroVironment.Inc)
Автор: Сергій Пишкін

Пентагон планує замовити й відправити в Україні 10 безпілотників новітньої моделі Switchblade. Нове озброєння є частиною військової допомоги нашій країні у розмірі 300 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.

Ще 16 березня Білий дім заявив про поставку 100 безпілотників Switchblad-300 вартістю 800 млн доларів.

Нова ж модель вироблена компанією Simi Valley здатна пролетіти 39 кілометрів й перебувати в повітря протягом 40 хвилин перед атакою. Оператор використовує планшетну систему керування вогнем й здатний управляти ракетою вручну. Вага ж дрону становить 54,4 кілограма. Апарат обладнаний протитанковою боєголовкою, яка призначена для знищення або виведення з ладу бронетехніки.

Війна Росії проти України триває сорок один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації