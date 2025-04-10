Россия изменила тактику ударов по Харькову: Терехов раскрыл детали

Комментируя сегодняшнюю ночь, Терехов заявил, что она прошла более-менее спокойно и отличалась от предыдущих, когда по городу было нанесено 20 ударов беспилотными летательными апартами (БпЛА).

Стоит объяснить, что 9 апреля городской голова сообщал, что террористы нанесли 17 ударов лише по Основянскому району. Всего в городе зафиксировали более 20-ти прилетов.

"Хочу сказать, да, это новая тактика, когда враг действует таким образом, что за очень короткое время очень много БпЛА попадает в одно место в один район города Харькова. И свидетелями этого мы были накануне, когда 17 БпЛА в течение часа попадали в одну территорию города Харьков", - пояснил он.