Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине, - разведка Британии

Во второй половине этого года Российская Федерация изменила тактику ракетных ударов по Украине. Отныне оккупанты накапливают запасы между ударами, а затем осуществляют большие и менее частые волны ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство обороны Великобритании в сети Х.
Разведка Британии объяснила, что в ночь с 12 на 13 декабря 2024 года Россия осуществила очередную масштабную атаку на Украину.
"Как и в атаках, состоявшихся в ноябре и ранее, были задействованы российские авиационные средства дальнего радиуса действия и тактические авиационные средства, которые запускали различные типы крылатых ракет и баллистических ракет воздушного базирования", - пояснили в разведке.
По их данным, авиационные средства поддерживались крылатыми ракетами наземного базирования SAGARIS, запущенными с активов Черноморского флота, а также дронами-камикадзе, которые использовались с нескольких стартовых точек.
Всего было использовано около 90 ракет вместе с по меньшей мере 180 дронами-камикадзе.
"Начиная с августа 2024 года, очень вероятно, что Россия выбрала тактику накопления запасов между ударами, а затем осуществляет большие и менее частые волны ударов, в отличие от более регулярных и мелких атак, которые проводились ранее в этом году", - отметили в министерстве.
По их данным, состав и целевые объекты атаки 12-13 декабря были похожи на предыдущие атаки, сосредоточенные на критической национальной инфраструктуре Украины и промышленности, а также попытки подавить украинскую ПВО и аэродромы путем насыщения их дронами-камикадзе.
"Однако Россия сохраняет способность и запасы для использования таких средств в меньших масштабах, в качестве карательной меры, с минимальным предупреждением или без него", - подытожили в разведке Британии.
Напомним, российская армия утром 13 декабря осуществила очередную массированную атаку по Украине. Как тогда сообщил министр энергетики Герман Галущенко, целью массированного ракетного удара была энергетика.
Заметим, что после данной атаки глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призвал Запад срочно предоставить Украине 20 систем ПВО.
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