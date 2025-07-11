Россия изменила тактику воздушных ударов по Киеву, - CNN

Сотни российских дронов атаковали Киев в ночь на 10 июля. Это вторая ночь подряд, когда Россия применяет новую тактику во время массированного налета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Масштаб атаки и оборона столицы

Россия запустила 400 дронов и 18 ракет, включая восемь баллистических и шесть крылатых. Дроны летели с разных направлений, некоторые сначала обходили Киев, затем резко меняли курс прямо на город.

Такой метод поставил ПВО в трудное положение, однако украинские силы заявили об уничтожении или выведении из строя 382 из 415 воздушных целей, включая все ракеты. Это впечатляющий результат при дефиците систем ПВО в Украине.

Эскалация и ответ властей

Россия 9 июля провела крупнейшую с начала полномасштабного вторжения атаку - 728 дронов и 13 ракет. Президент Владимир Зеленский назвал это "очевидным наращиванием террора" и попросил поддержку союзников.

Он заявил, что намерен обсуждать с партнерами финансирование систем-перехватчиков и ПВО. На фоне жестоких атак союзная помощь становится критически важной.

Разрушения инфраструктуры

Военное министерство РФ утверждает, что якобы атаковало военные объекты и инфраструктуру. Однако в Киеве пострадали дома, автомобили, склады, офисы и медицинские учреждения.

По словам мэра Виталия Кличко, почти полностью разрушена одна из клиник.

Переговоры и поставки оружия

Попытки заключить перемирие фактически застопорились. США и администрация Дональда Трампа выразили обеспокоенность продолжающимися атаками и пообещали усилить оборонную помощь.

На конференции по восстановлению Украины Зеленский сообщил о положительных политических сигналах от США насчет возобновления поставок. По его словам, обсуждаются системы Patriot и финансовая поддержка.

Президент Украины отмечает: "Мы согласовали все, работаем на уровне команд, чтобы помощь пришла вовремя". Однако мирный процесс начинает казаться все более далекой перспективой.