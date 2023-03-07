Россия уменьшит экспорт и транзит нефти из своих западных портов, - Reuters

Отгрузка нефти из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в марте была установлена на уровне 8,68 млн тонн, что практически не изменилось по сравнению с февралем, но ежедневно снижается.

Отгрузка нефти сортами Urals и KEBCO из балтийских портов Приморск и Усть-Луга была установлена на уровне 6,5 млн. тонн против 6,3 млн. тонн по плану на февраль.

"Отгрузка нефти Urals, KEBCO и Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск в марте была установлена на уровне 2,18 млн тонн, что ниже февральского плана на 2,38 млн тонн", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что РФ может сократить экспорт нефти из своих западных портов в марте по сравнению с февралем на 25%, превысив объявленное сокращение добычи в попытке поднять цены на свою нефть. Российские отгрузки сырой нефти из ее балтийских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в Черном море в феврале были примерно на 10% ниже месячного целевого показателя.