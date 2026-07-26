Россия уменьшила использование авиации в акватории Черного и Азовского морей, - ВМС

В последнее время уменьшилось присутствие российской авиации в акватории Черного и Азовского морей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

"Наблюдаем эту тенденцию не первый день, сохранится ли она - пока говорить сложно, но сам факт налицо. И даже несмотря на то, что россияне в течение последнего периода чаще применяют авиацию для нанесения ударов, это все равно важно. Корабли российские остаются в пунктах базирования, выходов в море не фиксируется", - рассказал он.

Плетенчук отметил, что это является одним из результатов блекаутов и блокирования поставок россиян во временно оккупированный Крым.

Россия проиграла Черное море

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Черное море. Также на его встрече с военными была замечена схема уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.

Также недавно украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции оккупантов.