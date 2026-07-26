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Россия уменьшила использование авиации в акватории Черного и Азовского морей, - ВМС

11:39 26.07.2026 Вс
1 мин
Плетенчук объяснил причину
aimg Татьяна Степанова
Россия уменьшила использование авиации в акватории Черного и Азовского морей, - ВМС Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
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В последнее время уменьшилось присутствие российской авиации в акватории Черного и Азовского морей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

Плетенчук отметил, что это является одним из результатов блекаутов и блокирования поставок россиян во временно оккупированный Крым.

"Наблюдаем эту тенденцию не первый день, сохранится ли она - пока говорить сложно, но сам факт налицо. И даже несмотря на то, что россияне в течение последнего периода чаще применяют авиацию для нанесения ударов, это все равно важно. Корабли российские остаются в пунктах базирования, выходов в море не фиксируется", - рассказал он.

Россия проиграла Черное море

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Черное море. Также на его встрече с военными была замечена схема уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.

Также недавно украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции оккупантов.

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