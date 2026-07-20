Россия уменьшила количество атак дронами, но есть нюанс, - Игнат

Ставка на баллистику, а не меньше дронов

Спикер прокомментировал заявление аналитиков ISW о том, что Россия вроде бы стала реже применять беспилотники. По его словам, на самом деле враг сейчас больше полагается на баллистические ракеты из-за проблем с поставкой ракет для ППО для Украины.

Но количество атак дронами от этого не уменьшилось- они продолжаются каждую ночь, а нередко и днем.

"Я бы не говорил, что меньше, что они действительно делают сейчас ставку на баллистику, понимая определенную проблематику, которая у нас есть с поставкой ракет для Украины, но они атакуют каждую ночь, и сейчас в течение дневного времени. Когда противник ставит себе такую цель, то дроны могут атаковать и круглосуточно", - отметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Нагрузка на ПВО не спадает

По словам Игнатия, ситуация для Сил обороны остается напряженной. После ночной атаки, где было задействовано около 150 беспилотников, враг днем может запустить еще более сотни дронов.

Из-за непрерывной борьбы за небо устают и люди, и техника. Поэтому, подчеркнул спикер, расслабляться нельзя.

"Противник может несколько изменить акцент в ударах, то ли на дроны, то ли на ракеты. И не забывайте о дронах тактического уровня - это те же "Ланцеты", "Молнии", они в эту статистику, которую мы подаем, даже и не входят", - проинформировал Игнат.

Спикер уточнил, что беспилотники оперативно-тактического и тактического уровней Генеральный штаб ВСУ показывает отдельно – в своем утреннем своде.