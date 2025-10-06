Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии: разведка назвала причины

В России растет дефицит электроэнергии из-за высокого спроса. Нехватка мощностей уже достигла 25 гигаватт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
В разведке отметили, что среди основных причин - дисбаланс между ростом потребления и развитием инфраструктуры.
В частности, состояние тепловых электростанций в России очень плохое - большинство из них работает уже более 30 лет, и свыше 70% оборудования изношено. Из-за этого линии электропередачи перегружены, а аварии и поломки стали обычным явлением.
Больше всего проблем - в Камчатском и Красноярском краях, Магаданской и Сахалинской областях, на Чукотке и на Северном Кавказе - эти регионы не подключены к единой энергосистеме РФ.
В СВРУ обратили внимание, что ситуацию усугубили западные санкции за войну против Украины: Россия потеряла доступ к современному оборудованию, программному обеспечению и технологиям, поэтому обновить электросети или внедрить энергоэффективные решения невозможно.
Даже несмотря на попытки властей РФ стабилизировать систему - например, предоставлять компенсации или скидки тем, кто сокращает потребление в часы пиковых нагрузок, или отключать неприоритетных потребителей - дефицит электроэнергии продолжает расти.
"Это свидетельствует о глубоком кризисе в энергетике России. Пока большинство бюджета идет на войну, экономика и социальная сфера страны продолжают приходить в упадок", - отметили в разведке.
Напомним, сегодня, 6 октября, россияне в Белгороде пожаловались, что у них частично пропал свет.
В сети распространяли слухи о том, что по местной ТЭЦ "Луч" был нанесен удар.
Также в ночь на 6 октября в Брянской области горела ТЭЦ. Согласно слухам, ее также атаковали.