Россия собрала 50 тысяч солдат, в том числе из КНДР, в Курской области, - NYT

Издание со ссылкой на американских и украинских чиновников пишет, что собранные россиянами войска готовятся начать наступление в Курской области.

В новой оценке США отчается, что Россия накопила силы без необходимости выводить солдат с востока Украины, что позволяет давить на нескольких фронтах одновременно.

Представители США подчеркивают, что россияне еще не начали в Курской области большое наступление. Украинские чиновники говорят, что ожидают атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. В настоящее время солдаты Северной Кореи тренируются с российскими силами на западе Курской области.

По словам американских чиновников, Россия учит военных КНДР вести артиллерийский огонь, базовую тактику пехоты и расчистку траншей. Украинские источники издания указывают, что силы Северной Кореи были разделены на две группы - штурмовое подразделение и подразделение поддержки.

Чиновники США считают, что украинские войска будет трудно вытеснить из Курской области, и что российские и северокорейские силы, вероятно, будут нести серьезные потери, подобные потерям оккупантов на востоке Украины.