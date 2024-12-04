Россия собрала 300 лодок, пытается закрепиться на островах вблизи Херсона, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в комментарии "Суспільному".

Как пояснил Волошин, во время штурмов враг пытается захватить определенный плацдарм, чтобы стянуть туда как можно больше сил и средств украинских бойцов. Впрочем, все эти штурмы безрезультатны.

Согласно данным украинской разведки, российские военные сейчас проводят подготовку штурмовых групп, специализирующихся на форсировании водных преград. Эти тренировки проходят на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Для отработки тактики привлекают катера, которые входят в состав так называемой Днепровской флотилии. Часть этого подразделения была перемещена на Тендровскую и Кинбурнскую косы еще в начале осени. Во время учений россияне отрабатывают переправу десантных групп и форсирование водных преград малыми пехотными подразделениями.

Россия подготовила сотни лодок

Ранее, в интервью изданию Financial Times, руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что Россия намерена начать новое наступление в этом регионе. Он также сообщил, что российские войска собрали около 300 лодок для осуществления переправы через реку.

Комментируя слова Прокудина, Волошин заявил, что командование проинформировано о наличии 300 кратеров у россиян. В то же время Силы обороны готовы противодействовать любому развитию ситуации.

"Украина постоянно ведет достаточно активную разведку. И это не только спутниковая или разведка с БпЛА, это много видов различных разведок", - отметил представитель Сил обороны Юга.

Риск наступления России на Херсон

Как рассказывало РБК-Украина, враг в ближайшее время может осуществить операцию с целью наступления на Херсон. Два источника издания сообщают, что российские войска перемещают на левый берег Днепра оборудование для строительства понтонных переправ и активно готовят свои подразделения для будущего наступления.

Подробнее об этом - в материале "Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье. Что происходит на фронте и какие планы у Путина".