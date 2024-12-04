Росія зібрала 300 човнів, намагається закріпитися на островах поблизу Херсона, - ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в коментарі "Суспільному".

Як пояснив Волошин, під час штурмів ворог намагається захопити певний плацдарм, щоб стягнути туди якомога більше сил й засобів українських бійців. Втім, усі ці штурми безрезультатні.

Згідно з даними української розвідки, російські військові наразі проводять підготовку штурмових груп, спеціалізованих на форсуванні водних перешкод. Ці тренування відбуваються на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Для відпрацювання тактики залучають катери, які входять до складу так званої Дніпровської флотилії. Частина цього підрозділу була переміщена на Тендрівську та Кінбурнську коси ще на початку осені. Під час навчань росіяни відпрацьовують переправу десантних груп і форсування водних перешкод малими піхотними підрозділами.

Росія підготувала сотні човнів

Раніше, в інтерв'ю виданню Financial Times, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що Росія має намір розпочати новий наступ у цьому регіоні. Він також повідомив, що російські війська зібрали близько 300 човнів для здійснення переправи через річку.

Коментуючи слова Прокудіна, Волошин заявив, що командування поінформоване про наявність 300 кратерів у росіян. Водночас Сили оборони готові протидіяти будь-кому розвитку ситуації.

"Україна постійно веде досить активну розвідку. І це не лише супутникова чи розвідка з БПЛА, це багато видів різних розвідок", - відзначив речник Сил оборони Півдня.

Ризик наступу Росії на Херсон

Як розповідало РБК-Україна, ворог найближчим часом може здійснити операцію з метою наступу на Херсон. Два джерела видання повідомляють, що російські війська переміщають на лівий берег Дніпра обладнання для будівництва понтонних переправ і активно готують свої підрозділи для майбутнього наступу.

Детальніше про це - в матеріалі "Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя. Що відбувається на фронті і які плани в Путіна".