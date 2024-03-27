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Россия будет проводить точечный террор с акцентом на столицу, - Гуменюк

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Опыт этого времени показал, что враг использует ракеты "Циркон" с повышенной деятельностью, что свидетельствует о том, что воздушная тревога при применении с юга баллистики будет распространяться вплоть до Киевской области.

Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитаре хаби типа Крым, и он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что для врага приоритетным остается способ террористического давления, и когда есть угроза баллистического вооружения с юга, то обычно на карте тревог "краснеют" южные и юго-восточные регионы.

Ситуация на юге по состоянию на вечер

Наталья Гуменюк сообщила, что день проходил в устранении последствий предыдущей атаки: враг ударил ракетами с интервалом, снова зафиксирован двойной удар с использованием алгоритма прибытия на место удара экстренных служб и попыткой нанести двойные потери, но алгоритм действия экстренных служб откорректирован с учетом коварной тактики врага.

Число раненых от предварительного удара в Одессу возросло до десяти. Люди обращались за помощью от острой реакции на стресс к обломочным и осколочным ранениям.

Враг продолжает применять баллистику, в частности, не только по южным регионам. По словам спикера, "это говорит о том, что доведенный до определенной степени отчаяния он вынужден применять уже резервные средства, которые будут за собой вести так называемую победу в тылах".

Также Гуменюк подчеркнула, что сейчас продолжается террор гражданского населения, по прифронтовым территориям Херсонской области враг продолжает обстреливать населенные пункты и вернулся к тактике применения управляемых авиабомб.

"Возможно, несколько потеряв авиационную бдительность, тактическая авиация позволила себе два удара шестью управляемыми авиабомбами этих боевых суток по правому берегу Херсонской области. Разрушены заведение культуры, магазин и некоторые частные дома, - добавила должностница: - Факт возвращения к применению тактической авиации на этом рубеже для нас мощный сигнал: мы должны перестроить свою систему обороны так, чтобы вражеская авиация снова имела опасения на этом направлении".

Напомним, в Соломенском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты. Она упала во время атаки России в понедельник, 25 марта. Так, в ходе обследования территории полицейские-взрывотехники обнаружили обломок боевой части вещества с детонаторами, весом более 20 кг недалеко от частных домов.

Кроме того, в Воздушных силах рассказали, почему россияне снизили интервалы между атаками на Украину. В частности, это связано с тем, что враг пытается найти слабые щели в украинской системе ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш рассказал, что основная цель России – "дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям".

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