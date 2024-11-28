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Россия совершила пуски "Калибров" с Черного моря, - Воздушные силы ВСУ

Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 28 ноября, Российская Федерация снова атакует Украину. Кроме дронов военные зафиксировали пуски "Калибров" с Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря", - говорится в сообщении в 05:03.

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