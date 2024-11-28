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Росія здійснила пуски "Калібрів" з Чорного моря, - Повітряні сили ЗСУ

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 28 листопада, Російська Федерація знову атакує Україну. Окрім дронів, військові зафіксували пуски "Калібрів" з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря", - йдеться у повідомленні о 05:03.

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