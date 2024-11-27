Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможный залп

По состоянию на 06:00, 27 ноября, Россия, как и вчера, держит в Черном море один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его залп составляет до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

Также в ВМС добавили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Согласно отчету, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

Тем временем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном ситуация та же.

Напомним, около недели назад разведка Британии опубликовала отчет, в котором сообщила, что спустя 1000 дней войны Черноморский флот России потерял четверть своих кораблей в результате украинских ударов. Враг был вынужден выйти из Крыма, однако сохраняет способность к ракетным запускам.

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