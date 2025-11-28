Россия совершила новую кибератаку против США: детали и последствия

Сообщается, что злоумышленники использовали инструменты, характерные для криминальных групп, что усложняет установление настоящего инициатора атаки.

Атака на инженерную компанию

Хакеры проникли в сети американской инженерной компании, которая сотрудничает с подрядчиками в сферах водоснабжения, транспортных систем и аварийного реагирования.

В ходе атаки были получены данные о внутренних процессах и уровнях доступа, связанных с управлением критически важными объектами.

Использование криминальных инструментов

Взлом был осуществлен через цепочку SocGholish-RomCom — канал проникновения, который обычно применяют киберпреступные группы.

Такой подход стирает грань между криминальными операциями и деятельностью структур, связанных с Россией.

Использование этих инструментов позволяет маскировать источник атаки и задерживать реакцию американских спецслужб.

Задачи и цели атаки

Выбор именно инженерной компании указывает на интерес к механизмам работы инфраструктуры и возможным уязвимостям, пригодным для диверсий.

Эксперты отмечают, что даже частично успешная атака способна предоставить сведения о том, как реагируют команды киберзащиты в США и насколько быстро они способны блокировать угрозы.

Риски для инфраструктуры США

Каждый подобный инцидент формирует пространство, где российские структуры могут тестировать будущие сценарии вмешательства.

Киберпространство становится площадкой для отработки операций, направленных на изучение слабых мест в управлении городской инфраструктурой крупных американских городов.