Российский самолет А-50 после взлета не вернулся на аэродром "Мачулищи", - Гаюн

Российский разведывательный самолет А-50, недавно атаковавший беспилотники, после взлета так и не вернулся обратно на аэродром "Мачулищи". Хотя пропагандистские белорусские СМИ заявляют по-другому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу "Белорусский Гаюн".

В четверг, 2 марта, в Беларуси заявляли, что самолет А-50 снова начал выполнять свои задачи на боевом дежурстве. Он взлетел примерно в 11:35 по киевскому времени и облетел белорусскую границу. При этом даже были опубликованы кадры взлета.

Обычно время полета данного самолета 2,5-3 часа.

Однако белорусские власти до сих пор не предоставили снимки его возвращения на аэродром "Мачулищи". При этом представители Лукашенко сообщили, что А-50 якобы встретил белорусский борт номер 1 и сопровождал его до посадки.

Заметим, что борт из Лукашенко приземлился в минском аэропорту в 17:19, через шесть часов после взлета А-50. Как сообщалось ранее, А-50 находится в воздухе не более трех часов.

Кроме того, сегодня РБК-Украина сообщало, что самолет ДРЛО А-50У вылетел из Беларуси и пересек границу с Россией. Вероятно, он направляется на Авиационный ремонтный завод в Таганроге. Он покинул воздушное пространство Беларуси спустя 40 минут после взлета.