Россия намерена перебросить из Сирии в Украину "стратегическое вооружение", - СМИ

У России есть планы перебросить из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Newsru.co.il .

Как пишет издание, между Израилем и Россией прошли переговоры, на которых Москва предупредила Иерусалим о своих намерениях опрокинуть часть вооружения в Украину и попросила "не мешать и не вмешиваться в процесс".

Напомним, что в июле торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор на пути из Сирии. Европейская разведка считает, что корабль перевозил военные машины для поддержки войны России против Украины.

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