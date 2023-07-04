В Татарстане собираются производить иранские "Шахеды", - СМИ

В Татарстане идет подготовка к запуску производства иранских дронов-камикадзе "Шахед", которые Россия активно использует в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследовании издания "Протокол" и YouTube-канала "РВЗРТ".

Сообщается, что подготовка к производству БПЛА идет в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане. На данный момент комплектующие для беспилотников поставляют из Ирана, а в "Алабуге" готовые изделия просто собирают.

При этом в течение 2-3 лет РФ хочет заместить значительную часть компонентов, обучить людей и организовать технологический процесс преимущественно своими силами.

По данным расследования, общая стоимость проекта оценивается в 115-130 млрд рублей (1,28-1,45 млрд долларов).

Добавим, что руководство РФ официально не признает закупки беспилотников с Ирана, поэтому дроны во внутренней документации называют "лодками", а Иран - "Беларусью".

Журналисты считают, что администрация "Алабуги" согласилась на проект по производству дронов, чтобы компенсировать потери от санкций и "откупиться" от требований по мобилизации части сотрудников, став исполнителем по оборонному заказу.

Отмечается, что значительную часть финансов мог дать глава банка "ВТБ" Андрей Костин. Об этом также косвенно может говорить запуск "ВТБ" сервиса денежных переводов в Иран в декабре 2022 года и открытие офиса банка в стране, о котором стало известно в мае 2023 года.

Сообщается, что в производстве могут участвовать компании "Альбатрос", "АвиатестАэро", SuperCam и "Алабуга". Все они связаны не только с производством дронов, но и с особой экономической зоной. Вопросы касаются производства боевых дронов и их отдельных частей.

Поставки иранского оружия в Россию

Россия использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял о том, что Россия договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, но Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщала, что РФ перешла от получения небольших иранских партий дронов воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

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