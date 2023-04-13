Россия увеличила экспорт бензина в страны Африки почти на 50%, - Reuters

Россия увеличила поставки моторного топлива в африканские страны, такие как Нигерия, Тунис и Ливия. Это произошло после того, как Европейский союз ввел эмбарго на российские нефтепродукты 5 февраля.

Предельная цена на российский бензин и газойль в размере 100 долларов за баррель, введенная G7, ЕС и Австралией, заставила РФ искать новые рынки. Ранее страна ежегодно экспортировала в Европу около 2,5 миллионов тонн (60 000 баррелей в день) бензина.

"Усилиям России по увеличению продаж бензина в Африку способствовало сокращение экспорта из Нидерландов, где 1 апреля вступили в силу новые правила, требующие, чтобы топливные смеси для экспортных рынков соответствовали стандартам по содержанию серы, бензола и марганца", - говорится в материале.

В период с января по март этого года Россия экспортировала 1,9 млн. тонн бензина по сравнению с 1,3 млн. тонн в первом квартале 2022 года. По другим данным, экспорт российских нефтепродуктов за январь-март был на уровне 2,2 млн. тонн по сравнению с примерно 1,5 млн. тонн за тот же период прошлого года.

РФ обычно экспортирует больше бензина в зимние месяцы, когда внутренний спрос снижен, а НПЗ закрыты техническое обслуживание. Но теперь Россия вынуждена была искать альтернативных покупателей после того, как торговые узлы Антверпен-Роттердам-Амстердам и латвийский порт Вентспилс отказались от ее продукции.