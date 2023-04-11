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Россия впервые начала экспортировать бензин и дизтопливо в Иран по железной дороге, - Reuters

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Вторник 11 апреля 2023 17:31
Россия впервые начала экспортировать бензин и дизтопливо в Иран по железной дороге, - Reuters Фото: Россия впервые начала экспортировать бензин и дизтопливо в Иран по железной дороге (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В этом году Россия впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели отказались от торговли с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия и Иран, находящиеся под западными санкциями, налаживают более тесные связи, чтобы поддержать свою экономику.

"Осенью прошлого года вице-премьер России Александр Новак объявил о начале своповых поставок нефтепродуктов с Ираном, однако реальные поставки начались только в текущем году", - говорится в материале.

Reuters пишет, что в феврале и марте Россия поставила в Иран до 30 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Все объемы поставлялись по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан. Некоторые партии бензина были отправлены из Ирана в соседние государства на грузовиках, в том числе в Ирак.

Отмечается, что российские нефтяные компании сейчас заинтересованы в экспорте дизельного топлива и бензина в Иран по железной дороге, поскольку экспорт по морю не является для них выгодным. Они сталкиваются с высокими фрахтовыми ставками и лимитом цен, установленным странами G7.

Издание сообщает, что поставки российского топлива в Иран в этом году увеличатся. Однако уже сейчас видно несколько проблем с логистикой из-за перегруженности железных дорог.

Напомним, что крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет Airbus A330-300 на ремонт в Иран. Все из-за введенных против России санкций.

Россия помогает Ирану получить передовые возможности цифрового наблюдения, поскольку Тегеран стремится к более глубокому сотрудничеству в области кибервойск.

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