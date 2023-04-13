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Росія збільшила експорт бензину до країн Африки майже на 50%, - Reuters

Фото: Росія збільшила експорт бензину до країн Африки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія збільшила експорт бензину майже на 50% у річному обчисленні у першому кварталі, відправляючи вантажі безпосередньо до Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія збільшила постачання моторного палива до африканських країн, таких як Нігерія, Туніс і Лівія. Це сталося після того, як Європейський союз запровадив ембарго на російські нафтопродукти 5 лютого.

Гранична ціна на російський бензин і газойль у розмірі 100 доларів за барель, запроваджена G7, ЄС та Австралією, змусила РФ шукати нові ринки. Раніше країна щорічно експортувала до Європи близько 2,5 мільйона тонн (60 000 барелів на день) бензину.

"Зусиллям Росії зі збільшення продажів бензину в Африку сприяло скорочення експорту з Нідерландів, де 1 квітня набули чинності нові правила, що вимагають, щоб паливні суміші для експортних ринків відповідали стандартам за вмістом сірки, бензолу та марганцю", - йдеться у матеріалі.

У період із січня по березень цього року Росія експортувала 1,9 млн тонн бензину в порівнянні з 1,3 млн тонн у першому кварталі 2022 року. За іншими даними, експорт російських нафтопродуктів за січень-березень був на рівні 2,2 млн тонн порівняно з приблизно 1,5 млн тонн за той же період минулого року.

РФ зазвичай експортує більше бензину в зимові місяці, коли внутрішній попит знижений, яке НПЗ закриті технічне обслуговування. Але тепер Росія була змушена шукати альтернативних покупців після того, як торгові вузли Антверпен-Роттердам-Амстердам та латвійський порт Вентспілс відмовилися від її продукції.

Нагадаємо, що цього року Росія вперше розпочала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці відмовилися від торгівлі з Москвою.

Росія прагне нарощувати вплив на Близькому Сході, використовуючи Сирію як плацдарм, а також домагається розширення присутності в Африці.

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