Оказывается, что наплыв северокорейцев в страну-агрессора связан с огромным дефицитом рабочей силы, который обострился из-за войны в Украине. Такую информацию предоставил журналистам анонимный чиновник южнокорейской разведки.

Несколько граждан КНДР, которым удалось сбежать с тяжелой работы в РФ, рассказали, что работать приходится в ужасных условиях еще и под контролем надзирателей.

Один из мужчин поделился, что по прибытии в Россию ему приказали ни с кем не разговаривать и ни на что не смотреть. После этого его сразу отправили на строительство многоэтажек, где работать приходилось более 18 часов в день.

Беглецы рассказали, что просыпались в 6 утра и работали до 2 часов ночи следующего дня, имея только два выходных в год.

У многих рабочих от таких трудов немели руки и тело, некоторые засыпали во время работы стоя, но надзиратели замечали это и били их.

"Это было действительно так, будто мы умирали", - поделился беглец.

Более того, ночью на стройке работать приходилось без света и почти без средств безопасности.

Спать рабочим приходилось в грязных, переполненных транспортных контейнерах, наполненных насекомыми. Или же лечь можно было на полу недостроенных многоквартирных домов, натянув брезент на двери, чтобы защититься от холода.

Журналисты узнали о случае, когда мужчина упал с высоты четырех метров со строительной площадки, получив значительные травмы лица. Однако ему не позволили обратиться к врачам и заставили работать.

Самое интересное, что большую часть заработка корейцы отдают в бюджет КНДР, а за месяц работы получают по факту по 100-200 долларов. И те средства могут увидеть только после возвращения домой - это сделано для предотвращения побегов из России.

Ожидается, что скоро Пхеньян отправит более 50 тысяч граждан на работу в РФ. В большинстве корейцам приходится работать на строительстве, однако есть работа и на швейных фабриках и в ІТ-центрах, что является нарушением санкций ООН.

Однако РФ пытается обойти ограничения, например позволяя въезд корейцев по студенческим визам.

В июне глава секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что 5000 северокорейцев отправят на восстановление Курска.

Вышеупомянутый чиновник южнокорейской разведки считает, что большая вероятность переправки мужчин из КНДР на оккупированные Россией территории Украины для реконструкции инфраструктуры.

"Россия сейчас страдает от острой нехватки рабочей силы, и северокорейцы являются идеальным решением. Они дешевые, трудолюбивые и не попадают в беду", - сказал Андрей Ланьков, профессор Университета Кукмин в Сеуле и известный эксперт по северокорейско-российским отношениям.