Двое помощников Ким Чен Ына тайно посетили Пекин в июле, - Кyodo

Вторник 12 августа 2025 04:42
Двое помощников Ким Чен Ына тайно посетили Пекин в июле, - Кyodo Фото: Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Двое помощников диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына в июле совершили поездки в Пекин. Их визит был связан со строительными проектами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кyodo.

Как пишет издание, их визиты в Китай не освещались в государственных СМИ КНДР - это довольно нетипичная практика. Ведь эти чиновники часто сопровождают Ким Чен Ына во время его инспекций строительных объектов в Северной Корее.

В Кyodo считают, что такие визиты свидетельствуют о том, что экономические контакты между Пекином и Пхеньяном постепенно нормализуются, несмотря на предположение о возможном обострении двусторонних отношений из-за углубления военного сотрудничества Северной Кореи с Россией.

Стоит заметить, что Китай является ближайшим и самым влиятельным экономическим союзником КНДР. Однако взаимные визиты высокопоставленных чиновников в последнее время происходили довольно редко.

В частности, еще до того, как Ким Чен Ын отправил войска на войну России против Украины, появились признаки того, что Китай недоволен углублением связей его режима с Москвой.

По информации источников издания, помощники, которые посетили КНР - это Ким Бок Нам, высокопоставленный военный офицер и командир бригады, а также неназванный высокопоставленный чиновник правящей Трудовой партии Кореи. Они находились в китайской столице четыре дня - с 12 июля.

Детальный маршрут их пребывания в Китае остается неизвестным.

Помощь России от КНДР

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Северная Корея обеспечивает для России почти половину боеприпасов.

Он отметил, что у КНДР огромные запасы. При этом производство оружия продолжается ежедневно.

В то же время глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который находится сейчас в Северной Корее, заверил, что его страна готова поддержать действия Москвы для "устранения первопричин украинского кризиса".

