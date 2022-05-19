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Більше бомби, скинутої на Хіросіму. Визначено потужність снарядів, що впали на Маріуполь

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Маріуполь, Четвер 19 травня 2022 15:29
Більше бомби, скинутої на Хіросіму. Визначено потужність снарядів, що впали на Маріуполь Фото: Маріуполь (NEXTA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська більше двох місяців безперервно обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації. Ймовірно, використовували і протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.

"Окупанти лякають світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення. Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другой світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально в 20 тис. осіб. Але фіксація все нових братських могил говорить, що ця оцінка не остаточна", - зазначає мер Маріуполя Вадим Бойченко.

В мерії відзначають, що потужність випущених по місту снарядів в тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму.

Зазначимо, атомні бомбардування Хіросіми і Нагасаки відбулися 6 і 9 серпня 1945 року і вважаються двома винятковими в історії людства випадками бойового застосування ядерної зброї. Здійснені ЗС США на завершальному етапі Другої світової війни проти Японії.

Як повідомлялось, російські війська застосували проти захисників Маріуполя запалювальні бомби. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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