РФ разрушила и повредила в Украине медучреждений на миллиарды долларов, - Минздрав
Согласно данным Всемирного банка, Россия за год полномасштабной войны разрушила и повредила в Украине медицинских учреждений на 2,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"С первого дня РФ почти ежедневно наносит удары по медицинской инфраструктуре. Ракетами и снарядами окупантов разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений. Также повреждены или уничтожены 650 "скорых" и по меньшей мере 596 аптек", - отмечают в ведомстве.
В Минздраве также указывают, что наибольший ущерб медицинской инфраструктуре Россия нанесла на территории четырех областей:
- Донецкий ущерб - 768 миллионов долларов;
- Харьковской - 618 миллионов долларов;
- Черниговской - 259 миллионов долларов;
- Луганской - не менее 188 миллионов долларов.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, команда Минздрава консолидирует усилия с международными партнерами, чтобы комплексно оценить потери медицинской системы от российского вторжения.
В общей сложности потребности на восстановление системы здравоохранения по результатам войны составляют 16,4 миллиарда долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.