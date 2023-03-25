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РФ разрушила и повредила в Украине медучреждений на миллиарды долларов, - Минздрав

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Суббота 25 марта 2023 04:49
РФ разрушила и повредила в Украине медучреждений на миллиарды долларов, - Минздрав Фото: РФ разрушила и повредила в Украине медучреждений на 2,5 миллиарда долларов (facebook.com/volodymyr.matsokin)
Автор: Олег Васкив

Согласно данным Всемирного банка, Россия за год полномасштабной войны разрушила и повредила в Украине медицинских учреждений на 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"С первого дня РФ почти ежедневно наносит удары по медицинской инфраструктуре. Ракетами и снарядами окупантов разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений. Также повреждены или уничтожены 650 "скорых" и по меньшей мере 596 аптек", - отмечают в ведомстве.

В Минздраве также указывают, что наибольший ущерб медицинской инфраструктуре Россия нанесла на территории четырех областей:

  • Донецкий ущерб - 768 миллионов долларов;
  • Харьковской - 618 миллионов долларов;
  • Черниговской - 259 миллионов долларов;
  • Луганской - не менее 188 миллионов долларов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, команда Минздрава консолидирует усилия с международными партнерами, чтобы комплексно оценить потери медицинской системы от российского вторжения.

В общей сложности потребности на восстановление системы здравоохранения по результатам войны составляют 16,4 миллиарда долларов.

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