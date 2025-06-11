Россия нанесла удар по Херсону: две женщины получили ранения

Обстрел Херсона

5 июня утром российские войска нанесли очередной удар по Херсону. Одной из целей стало здание областной военной администрации в самом сердце города.

Во время утренней атаки вражеская управляемая авиабомба (КАБ) нанесла значительные разрушения зданию областной администрации.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

РБК-Украина ранее писало, что оккупанты вечером понедельника, 2 июня, дроном атаковали медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта.

Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram