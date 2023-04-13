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По Украине масштабная тревога, россияне подняли в воздух истребитель (отбой)

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Четверг 13 апреля 2023 11:45
По Украине масштабная тревога, россияне подняли в воздух истребитель (отбой) Иллюстративное фото: по Украине масштабная тревога, россияне подняли в воздух истребитель (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 13 апреля, по всем областям Украины объявили воздушную тревогу в связи с тем, что российские военные подняли в воздух истребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В 12:15 по Украине объявили отбои тревог.

Обновлено в 11:46. В оккупированном Мелитополе сообщают о взрыве.

Тревога начала распространяться по Украине в 11:28.

По Украине масштабная тревога, россияне подняли в воздух истребитель (отбой)

Местные Telegram-каналы сообщили о взрыве в Харькове.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что оккупанты подняли истребитель МиГ-31К, который может переносить гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

РБК-Украина сообщало, что россияне ночью ударили по Славянску с С-300.

Они также били по Очакову из РСЗО.

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