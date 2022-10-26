Россия нанесла тренировочный ядерный удар по полигону на Камчатке

Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.
Об этом говорится в сообщении Кремля, передает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
За тренировочными пусками наблюдал и президент РФ Владимир Путин.
"Под руководством Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - говорится в сообщении.
Как утверждает Кремль, на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с "Плесецка" и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.
"Под руководством Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника", - прокомментировал учения министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Тем временем пропагандистские СМИ публикуют видео якобы пуска этих ракет.
Напомним, президент США Джо Байден считает, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия в Украине.
При этом сообщалось, что ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американская сторона предупредила Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
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