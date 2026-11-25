Ситуация со светом на Днепропетровщине крайне тяжелая: РФ снова била по энергообъектам
В Днепропетровской области крайне тяжелая ситуация со светом. Российские оккупанты снова били по энергообъектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как сообщили в компании, вчера и этой ночью, 25 ноября, россияне снова атаковали энергообъекты Днепропетровщины.
Из-за этих ударов без света остались дома и часть критической инфраструктуры.
По команде "Укрэнерго" в Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах применяются экстренные отключения. Графики там бездействуют.
"Ситуация в области крайне тяжелая. Энергетики всего региона работают, чтобы ее стабилизировать. Длительные воздушные тревоги затрудняют ремонты", - отметили в ДТЭК.
Напомним, в Днепропетровской области во вторник, 24 ноября, ввели экстренные отключения электроэнергии. Ситуация в области остается тяжелой из-за повреждений магистральных сетей.