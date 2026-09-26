Германия предостерегла Россию от гибридных атак и последующей эскалации

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Россию прекратить гибридные атаки и отказаться от дальнейшей эскалации против Германии, Европы и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Встреча Вадефуля с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и длилась всего 20 минут.

По данным немецкой делегации, глава немецкого дипломатического ведомства подчеркнул, что попытки гибридных атак - в частности, инцидент с попыткой нападения в Лейпциге, за который Берлин считает ответственной российскую военную разведку ГРУ, - не поколеблют решимости Германии в поддержке Украины.

Вадефуль подчеркнул, что такие действия только усугубляют двусторонние отношения между странами.

В то же время он отметил, что возвращение к конструктивному диалогу возможно в случае прекращения Россией войны против Украины, нарушающей международное право.

Однако со стороны Москвы искренней готовности к компромиссам не наблюдается.

Немецкая сторона инициировала переговоры на фоне стремления европейских стран вернуть себе позиции в процессе урегулирования войны.

Это были первые прямые переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств Германии и России с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Ранее на этой же неделе российский министр Сергей Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

По итогам переговоров стало известно, что американская сторона пригласила российского диктатора Владимира Путина на предстоящий саммит G20 в Майами.