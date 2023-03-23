Сколько "Шахедов" осталось у России: ответ ГУР

Подсчеты украинской разведки свидетельствуют, что у РФ еще есть запас тех партий иранских дронов, которые они получали в конце прошлого года и в начале этого. У россиян, вероятно, осталось еще около 200 единиц "Шахедов".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Но, он обратил внимание, что оккупанты не используют эти дроны так массово, как раньше.

"Это подтверждает то, что у них нет большого запаса - они экономят", - говорит Скибицкий.

По его словам, "Шахеды" россияне получают партиями 250-300 штук.

"На сегодняшний день россияне использовали примерно 800 единиц. Однако мы знаем, что они будут пытаться наладить свое производство этих дронов. Мы четко понимаем, где они планируют это делать и как", - рассказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что в вопросе производства этих БПЛА главным фактором играет именно комплектующие.

"Беспилотник - это довольно простая вещь в производстве. Здесь главное даже не столько производство, сколько комплектующие - оптика, микросхемы, чипы, элементы питания и прочее. И если мы и наши партнеры знаем, как осуществляется поставка этих компонентов, то России будет сложно получать их в большом количестве. Разве что в обход санкций, контрабандой через третьи страны", - добавляет Скибицкий.

Напомним, что Россия в ночь на 22 марта атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 16 дронов из 21, которые запустил враг.

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