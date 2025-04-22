Россия запустила с утра более 70 "Шахедов": сколько дронов сбила ПВО
Российская армия утром вторника, 22 апреля, запустила по территории Украины 77 ударных дронов типа "Шахед". В результате атаки пострадали три региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
С 08:00 утра, 22 апреля, противник атаковал 77-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов из районов пусков:
- Курск;
- Брянск;
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 18:00 подтверждено сбитие 38 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян, без негативных последствий.
Кроме того, сегодня оккупанты выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку города Запорожье.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасская область и Запорожье.
Обстрелы Украины
Сегодня утром в Украине в ряде областей объявлялась тревога из-за того, что российская армия запустила несколько групп ударных дронов по территории Украины.
В частности, сообщалось о работе ПВО в киевской области.
Впоследствии стало известно, что оккупанты дронами атаковали Харьков. Там за час зафиксировано не менее 12 прилетов по городу.
В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения, возникли пожары. По предварительным данным спасателей, в результате вражеской атаки пострадали восемь человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.