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Россия запустила по Украине ударные дроны: где их фиксируют

Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 17 декабря, вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Угроза есть для ряда областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации Воздушных сил, вражеские ударные беспилотники заметили:

  • в Киевской области, курс - западный;
  • в Сумской области, курс - западный;
  • в Харьковской области, курс - южный;
  • в Запорожской области, курс - южный;
  • в Донецкой области, курс - южный;
  • в Черниговской области, курс - западный;
  • в Днепропетровской области, курс - юго-западный;
  • в Полтавской области, курс - западный. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Атаки дронов

Стоит заметить, что оккупанты последние несколько месяцев практически ежедневно используют свои дроны-камикадзе в попытках нанести удары по Украине.

В частности, на прошлой неделе враг использовал за ночь почти 200 ударных беспилотников против Украины. Также россияне запускали ракеты.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 80 беспилотников. Еще 105 дронов были локационно потеряны из-за действия средств радиоэлектронной борьбы.

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