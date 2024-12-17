Россия запустила по Украине ударные дроны: где их фиксируют

Атаки дронов

Стоит заметить, что оккупанты последние несколько месяцев практически ежедневно используют свои дроны-камикадзе в попытках нанести удары по Украине.

В частности, на прошлой неделе враг использовал за ночь почти 200 ударных беспилотников против Украины. Также россияне запускали ракеты.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 80 беспилотников. Еще 105 дронов были локационно потеряны из-за действия средств радиоэлектронной борьбы.

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