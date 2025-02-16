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Под Киевом после ночной атаки повреждены жилые дома: фото последствий

Киевская область, Воскресенье 16 февраля 2025 09:10
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Под Киевом после ночной атаки повреждены жилые дома: фото последствий Фото: Атака дронов на Киевщину ночью 16 февраля (facebook.com_DSNSSUMY)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киевской области ликвидировали последствия российской атаки. В результате ночных ударов повреждены частные дома, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Сегодня ночью российские войска атаковали Киевскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям, сбив дроны. Пострадавших среди гражданского населения нет. Попаданий в критическую инфраструктуру также не зафиксировано.


Фото: последствия обстрела (t.me/dsns_telegram)

Однако в результате атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складского помещения производства, а также разрушение его кровли. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Кроме того, поврежден один частный дом.

Фото: последствия обстрела (t.me/dsns_telegram)

В Броварском районе зафиксировано повреждение шести частных домов. В них выбиты окна, разрушена часть кровли и посечены фасады.

Сейчас оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки. В ОВА сообщили, что всем людям, чье жилье получило повреждения, будет оказана необходимая помощь.

Ночная атака дронов

Как сообщалось ранее, утром 16 февраля была угроза ударов баллистическими ракетами по Украине.

В ряде областей объявили тревогу из-за угрозы БпЛА.

Кроме того, в ночь на 16 февраля россияне массированно атаковали Николаев. Как сообщают, есть повреждения на объекте критической инфраструктуры и раненый.

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ГСЧС Атака дронов
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