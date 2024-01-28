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Россия запустила "Шахеды". Где объявлена воздушная тревога

Фото: Россия запустила "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация вечером воскресенья, 28 января, в очередной раз запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВС Украины и руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"Запорожская и Днепропетровская области - угроза ударных БпЛА! БпЛА типа "Shahed" в Покровском районе Днепропетровской области, курс северный", - сообщили в Воздушных силах.

В свою очередь Малашко также сообщил, что существует угроза ударных БпЛА противника.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:35 выглядит так:

Ночной удар по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки попадание в промышленный объект.

После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВО показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.

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