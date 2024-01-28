Россия запустила "Шахеды". Где объявлена воздушная тревога

"Запорожская и Днепропетровская области - угроза ударных БпЛА! БпЛА типа "Shahed" в Покровском районе Днепропетровской области, курс северный", - сообщили в Воздушных силах.

В свою очередь Малашко также сообщил, что существует угроза ударных БпЛА противника.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:35 выглядит так:

Ночной удар по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки попадание в промышленный объект.

После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВО показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.