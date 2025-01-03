Последствия атаки РФ на Киевскую область: один человек погиб, четверо ранены

Российская Федерация в ночь на 3 января 2025 года атаковала Киевскую область дронами. В результате падения обломков БпЛА четыре человека ранены, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник проинформировал, что в одном из районов области от ранения обломками сбитого БпЛА погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия.

"В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, возник пожар кровли. Пострадало три человека. У женщины 1957 года рождения - острая реакция на стресс. У парня 16 лет - порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца - резаные раны ног", - говорится в сообщении.

Еще в одном из населенных пунктов на улице ранена женщина. Ее госпитализировали в местную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В конце сообщения Николай Калашник отметил, что воздушная тревога в регионе продолжается. Поэтому он призвал всех жителей во время тревоги находиться в укрытиях.