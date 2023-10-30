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Россия запустила официальные антиеврейские погромы, - Подоляк

Понедельник 30 октября 2023 13:53
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Россия запустила официальные антиеврейские погромы, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

События в Махачкале со стихийными антиизраильскими акциями стали следствием одобрения в России военной агрессии против других стран и национальностей, а также восхваления военных преступлений против гражданского населения.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам Подоляка, к погромам в столице российского региона Дагестана привели предпосылки, которые "были сформированы десятилетиями неправильной, "псевдоассимилятивной" политики, толерирования беззаконного поведения агрессивных режимов, нарушающих глобальные правила, и явное заигрывание с российскими планами "изменения мирового порядка".

Так, резюмирует советник главы ОП, все это дало "ужасные плоды", которые пожинаются в настоящее время:

  • "укоренение ненависти к разным этническим группам с последующими попытками их уничтожения;
  • остаточное разрушение мировых институтов;
  • медийное бравирование откровенными зверствами против гражданского населения и масштабирование войны с геноцидным компонентом".

Подоляк добавил, что РФ теперь "для большей наглядности запустила официальные антиеврейские погромы".

"Потому что до сих пор считает демократический мир... слабым, терпеливым, неспособным противостоять агрессии", - объясняет он.

Советник руководителя ОП призывает мировое сообщество "наконец-то принимать правильные решения".

"Нельзя оканчивать компромиссами то, что разрушает систему мировых отношений. Нельзя поощрять демонстративного убийцу. Нельзя оставлять России в нынешнем виде", - заявил Подоляк.

Он также подчеркивает, что нельзя "повторять 2008 и 2014 годы", когда РФ вторглась в Грузию и Украину соответственно, оккупировав части территорий стран.

"Иначе хаоса будет еще больше", - предупреждает Подоляк.

Погром в Махачкале в РФ

Напомним, вечером в воскресенье, 29 октября, разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы (Дагестан, РФ). Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадало более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

Министерство иностранных дел Израиля в Иерусалиме призвало российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.

В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю будет все труднее создавать для избирателей иллюзию того, что РФ - религиозно толерантная страна.

На ситуацию также отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник прогнозирует, что антиизраильские стихийные акции и погромы, скорее всего, будут происходить и в других городах и регионах России.

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Российская Федерация Махачкала Михаил Подоляк
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