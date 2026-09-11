В РФ значительно обрушилась добыча нефти из-за украинских ударов дронами
Россия в августе сократила добычу сырой нефти до 8,718 млн баррелей в сутки. Это на 160 тысяч баррелей меньше, чем пересмотренный средний показатель за июль, и наибольшее месячное падение с декабря, когда нефтедобыча начала сокращаться.
Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в ежемесячном отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), ссылающейся на вторичные источники.
Следует отметить, что августовская добыча РФ оказалась на 1,17 млн баррелей в сутки ниже объема, предусмотренного на этот месяц соглашением с партнерами по ОПЕК+.
Что происходит с нефтяной отраслью России
По данным Bloomberg, падение добычи происходит на фоне усиления украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре экспорта сырой нефти.
Издание напоминает, как в августе украинские силы не менее 22 раз атаковали НПЗ в России. Из-за повреждений предприятия были вынуждены сократить переработку нефти.
Одновременно удары по нефтяной инфраструктуре и портам не позволили крупнейшим российским нефтяным компаниям просто перенаправить избыточное сырье на экспорт.
В частности, в августе Украина атаковала суда и инфраструктуру в российских южных портах . Среди них – Новороссийск, который является одним из ключевых центров экспорта российской нефти через Черное море.
Из-за проблем с топливной отраслью российское правительство продлило до конца сентября запрет на большую часть экспорта дизельного топлива. В то же время в некоторых регионах РФ снова начали нормировать продажу бензина.
Российские власти уже ожидают, что по итогам года добыча нефти в стране будет ниже предыдущего прогноза. Причиной называют сокращение объемов переработки сырой нефти.
В то же время вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что падение добычи является временным. По его словам, после возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов и стабилизации ситуации объемы добычи снова должны вырасти.