В РФ значительно обрушилась добыча нефти из-за украинских ударов дронами

Россия в августе сократила добычу сырой нефти до 8,718 млн баррелей в сутки. Это на 160 тысяч баррелей меньше, чем пересмотренный средний показатель за июль, и наибольшее месячное падение с декабря, когда нефтедобыча начала сокращаться.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в ежемесячном отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), ссылающейся на вторичные источники.

Следует отметить, что августовская добыча РФ оказалась на 1,17 млн баррелей в сутки ниже объема, предусмотренного на этот месяц соглашением с партнерами по ОПЕК+.

Что происходит с нефтяной отраслью России

По данным Bloomberg, падение добычи происходит на фоне усиления украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре экспорта сырой нефти.

Издание напоминает, как в августе украинские силы не менее 22 раз атаковали НПЗ в России. Из-за повреждений предприятия были вынуждены сократить переработку нефти.

Одновременно удары по нефтяной инфраструктуре и портам не позволили крупнейшим российским нефтяным компаниям просто перенаправить избыточное сырье на экспорт.