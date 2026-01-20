Россия запустила крылатые ракеты: по Украине распространяется воздушная тревога

Войска РФ утром 20 января запустили по Украине крылатые ракеты. Уже несколько ракет фиксируются в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

Затем было зафиксировано еще несколько ракет курсом на Черниговщину и Киевщину.

По данным военных, в 06:26 была зафиксирована скоростная цель, которая летела на Черниговщине - курсом на Киевщину.

Ранее Воздушные силы предупреждали о вылете Ту-95МС с Оленьи.

"Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 6.00", - отмечалось в заметке.

Комбинированный обстрел Киева в ночь на 20 января

Напомним, в ночь на 20 января воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:30 из-за угрозы дронов, впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе баллистки. Уже около двух часов ночи враг выпустил по столице несколько залпов баллистических ракет.

Второй раз воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5:00.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщали в КГГА.

Последствия атаки на Киев

Сообщается, что на левом берегу столицы зафиксированы перебои с электроснабжением, что заставляет социальные объекты переходить на автономный режим работы, чтобы обеспечить функционирование ключевых услуг.

Жители и предприятия левого берега погрузились в очередной блэкаут. Перебои затрагивают жилые районы и ключевые инфраструктурные объекты, включая учреждения здравоохранения, образовательные организации и коммунальные службы.

Также городской голова Виталий Кличко сообщил о том, что на левом берегу наблюдаются перебои с водоснабжением после атаки на столицу.