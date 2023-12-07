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Россия запустила несколько групп "Шахедов" по Украине: где их заметили

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 7 декабря, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Их уже фиксируют на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации ВС, одна из групп дронов-камикадзе находится в Днепропетровской области. В 21:09 жителей Павлограда призывали пройти в укрытие. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также еще одну группу ударных беспилотников заметили в Запорожской области. Она направляется в сторону Днепропетровской области. 

В то же время в Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. 

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские войска регулярно применяют иранские дроны-камикадзе "Шахед" для атак по Украине. Их целью зачастую является критическая инфраструктура. 

Последняя атака врага состоялась сегодня, 7 декабря, ночью. Всего российские солдаты применили 18 дронов. 

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 15 запущенных по Украине беспилотников. 

Враг атаковал портовую инфраструктуру в Измаильском районе Донецкой области, в результате чего были повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

 

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