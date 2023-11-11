Россия запустила "Искандер" по Киеву, ракету сбили на подлете к столице

По данным городской военной администрации, примерно в 8:00 в сторону Киева была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным, типа "Искандер".

К Киеву ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице. Разрушений и пострадавших нет.

При этом Киевская ОВА отмечает, что после ночной атаки дронов оккупанты ударили по региону ракетами. В одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

По данным местных властей, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано. Однако взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.

Утренние взрывы в Киеве

Сегодня утром в Киеве прогремели взрывы. Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрывы слышали на левом берегу столицы. По его словам, силы ПВО работали вблизи Киева по баллистике.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что оккупанты запустили баллистику, работала ПВО. Из-за баллистики в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов.

Добавим, что оккупанты не наносили ракетных ударов по Киеву в течение 52 дней.