Взрывы в Киеве. Игнат подтвердил, что оккупанты выпустили баллистику, сработала ПВО

Взрывы в Киеве утром 11 ноября были связаны с работой противовоздушной обороны. Российские оккупанты выпустили в сторону столицы баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Предварительная информация, это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока еще нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике", - сказал он.

Игнат добавил, что информацию о количестве целей и их типе предоставит Воздушное командование "Центр".

Спикер также объяснил, что в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов, поскольку оккупанты применили баллистику.

"Баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал", - объяснил Игнат.

Он предположил, что оккупанты могли запустить баллистику с приграничных территорий - вблизи Киевской, Черниговской или Сумской областей.

Утренний взрыв в Киеве

Сегодня утром в Киеве раздались взрывы. Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрывы слышали на левом берегу столицы. По его словам, силы ПВО работали вблизи Киева по баллистике.

Кличко также отметил, что вызовов спасателей пока не было, в столице не было. Местные жители вызвали медиков после того, как услышали взрывы. К счастью, пострадавшие не обнаружены.