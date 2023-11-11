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Росія запустила "Іскандер" по Києву, ракету збили на підльоті до столиці

Фото: Росія 11 листопада запустила "Іскандер" по Києву (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 11 листопада запустила балістичну ракету "Іскандер" по Києву. Її збили на підльоті до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Київську ОВА.

За даними міської військової адміністрації, приблизно о 8:00 в бік Києва була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними, типу "Іскандер". 

До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. Руйнувань та постраждалих немає.

При цьому Київська ОВА зазначає, що після нічної атаки дронів окупанти ударили по регіону ракетами. В одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

За даними місцевої влади, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Ранкові вибухи у Києві

Сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що вибухи чули на лівому березі столиці. За його словами, сили ППО працювали поблизу Києва по балістиці.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що окупанти запустили балістику, працювала ППО. Через балістику у Києві повітряна тривога була оголошена після вибухів. 

Додамо, що окупанти не завдавали ракетних ударів по Києву протягом 52 днів.

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