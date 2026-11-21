В ночь на 21 ноября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако баллистика прорвалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских дронов (67 из них - реактивные).

Напомним, в ночь на 21 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Кривого Рога. Пострадали более 50 человек, есть погибшие.

Позже враг еще раз атаковал Кривой Рог - беспилотник попал в промышленное предприятие.

А утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В Подольском районе столицы в результате атаки загорелись два частных жилых дома.