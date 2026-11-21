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У ніч на 21 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак балістика прорвалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.