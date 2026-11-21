Росія запустила балістику та майже 150 дронів: як ППО відбила нічну атаку на Україну
У ніч на 21 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак балістика прорвалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі ворог атакував:
- трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23/С-400 із Брянської обл. РФ, ТОТ АР Крим;
- 148 ударними безпілотниками типу Shahed (87 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих дронів (67 із них - реактивні).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 21 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по центру Кривого Рогу. Постраждали понад 50 людей, є загиблі.
Пізніше ворог ще раз атакував Кривий Ріг - безпілотник влучив у промислове підприємство.
А вранці росіяни завдали ракетного удару по Києву. У Подільському районі столиці внаслідок атаки загорілися два приватні житлові будинки.